Общество 01 января 2023, 14:32 Патриарх Кирилл предупредил об угрозе полномасштабной войны Патриарх Кирилл заявил о возникновении угрозы полномасштабной войны patriarchia.ru / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В течение последних 10 лет отношения между государствами значительно ухудшились, заявил патриарх Кирилл в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцове. По его словам, из-за такого регресса возникает угроза полномасштабной войны, сообщило РИА «Новости».

Патриарх подчеркнул, что недоверие между странами серьезно возросло.

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«Это напряжение возрастает так, что возникает уже угроза крупномасштабной войны. Если отношения так ухудшились, то, конечно, это регресс», — рассказал Кирилл.

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По словам главы РПЦ, страны накопили «страшные средства уничтожения», из-за чего возрастает риск применения этого оружия. Он добавил, что Церковь молится о мире и о том, чтобы люди с разными политическими и иными убеждениями смогли найти общий язык и найти общую основу для мирной и справедливой жизни.

За последние 12 лет в Москве построили 88 новых храмов, рассказал патриарх Кирилл. Он уточнил, что сейчас специалисты возводят еще 42 религиозных сооружения. По словам главы РПЦ, все это говорит о сохранении людьми веры во времена гонений на Церковь в СССР.