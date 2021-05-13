Патриарх Кирилл предложил вместо абортов отдавать детей церкви

Оказавшиеся в сложной жизненной ситуации беременные женщины могут обратиться церковные кризисные центры, которых в России открыли более 70. Там они смогут получить любую помощь. Об этом заявил патриарх Русской православной церкви Кирилл в обращении к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению. Видео опубликовано на YouTube-канале РПЦ.

Он напомнил, что когда он начинал кампанию против абортов, многие указали ему, что часть женщин идет на эту процедуру вынужденно — из-за сложных ситуаций в жизни. Так появилась идея специальных приютов, где беременным оказывают любую помощь.

«Если женщина хочет сохранить ребенка, то ей помогут. Если вы не готовы воспитать ребенка, родите и отдайте его нам, церкви. Мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы, как мать, могли его навещать», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он отметил, что сокращение количества абортов — это самый эффективный способ повлиять на демографию. Патриарх подчеркнул, что государство должно принимать все меры для решения вопроса по сохранению народа.

Общецерковный съезд по социальному служению — это крупнейший форум РПЦ с участием благотворительных организаций. Участники заседания подведут итоги прошлого года, а также обсудят вопросы развития паллиативной помощи и ухода за тяжелобольными людьми.