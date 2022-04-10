Патриарх Кирилл предложил верующим россиянам сплотиться вокруг власти

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих быть сплоченными, в том числе вокруг власти, в непростой период, который переживает страна. Власти в свою очередь стоит «преисполниться ответственности» за свой народ. Заявление патриарха, прозвучавшее после богослужения в столичном храме Покрова Пресвятой Богородицы в Люберецких Полях, процитировал «Интерфакс».

«Да поможет всем нам Господь в это непростое для нашего Отечества время сплотиться, в том числе и вокруг власти, а власти — преисполниться ответственности за свой народ, смирения и готовности служить ему даже до положения жизни своей», — произнес патриарх Кирилл.

В этом случае, по его словам, «будет в народе нашем подлинная солидарность и способность отражать врагов и внешних, и внутренних», а в жизни станет больше добра, правды и любви.

Патриарх также призвал всех обладающих властью, и не только государственной, но и властью в коллективах, а также неформальной властью среди близких, помнить строчки из Евангелия о том, что «больший да будет слугой и первый да будет рабом».

«Дай Бог, чтобы именно такой истиной наполнялось сердце и разум тех, кто во власти. И как результат непременный — это очень большой авторитет этих людей среди тех, над кем они властвуют», — процитировало патриарха РИА «Новости».