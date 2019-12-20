Патриарх Кирилл предложил служить в церквях на русском языке

Патриарх Кирилл объявил, что считает возможным использование современного русского языка на части богослужений. Сейчас службы в большинстве храмов проходят на церковнославянском.

«Полагаю возможным, чтобы там, где общины к этому готовы, апостольские и паремийные чтения, которые нередко наиболее сложны для понимания, звучали на русском языке. То же касается чтения Евангелия при совершении треб и при уставном прочтении всего текста Четвероевангелия на Страстной седмице, которое на практике нередко распределяется на весь Великий пост», — объявил патриарх на епархиальном собрании Москвы, которое проходило в храме Христа Спасителя (цитата по РИА «Новости»).

По мнению патриарха Кирилла, при решении вопроса о языке богослужения настоятелю нужно прислушиваться к своему приходу, потому что не везде переход на русский может быть воспринят с благодарностью из-за многолетней привычки.

Патриарх подчеркнул, что главная цель священника — помочь прихожанам приумножить в себе любовь к богослужению, а не реализовать что-то, что кажется ему правильным.

В то же время он заявил, что полный переход на русский язык не принесет пользы.

Официальным языком Русской православной церкви является церковнославянский, богослужение ведется только на нем. В других православных церквях допускается служение на национальных языках.