Патриарх Кирилл предложил публично обсудить законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Патриарх Кирилл обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением организовать публичное обсуждение законопроекта о запрете пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений». Об этом сообщили в Telegram-канале парламента.

Уточняется, что патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку инициативы. Предполагается, что во встрече примут участие «российская общественность и религиозные организации».

Закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних Госдума приняла еще в 2013 году. В июле депутаты предложили запретить такую пропаганду в целом, безотносительно к возрасту. Появился законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» внесли 18 июля. С инициативой о полном запрете пропаганды нетрадиционных ценностей ранее выступал Вячеслав Володин. «Одобрение и признание» нетрадиционных отношений могут убрать из соцсетей, фильмов и СМИ.