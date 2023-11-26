Общество 26 ноября 2023, 16:51 Патриарх Кирилл поздравил женщин с Днем матери, указав на важность почитания родителей Патриарх Кирилл в День матери указал на важность почитания родителей РИА «Новости»

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Почитание родителей и благоговейное отношение к ним являются важнейшими составляющими всех религий и культур. Дети должны как можно чаще выражать им свое внимание, заботу и любовь, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в обращении по случаю Дня матери. Его слова опубликовали на сайте Русской православной церкви.

«Нынешний праздник — замечательная возможность сугубо поблагодарить наших матерей, выразить им признательность и уважение, <…>, сказать добрые слова», — сказал патриарх.

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Он отметил, что сегодня служение женщины является особенно важным, ведь многим людям навязывают ложные семейные ценности и далекие идеалы. В этой связи глава РПЦ указал на значимый вклад женщин в искусство, науку, политику и другие сферы.

Священнослужитель подчеркнул, что именно материнство дает женщинам возможность проявлять самые высокие человеческие качества.

«„Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле“. Таким образом, святая обязанность каждого человека — заботиться о родителях», — заключил патриарх Кирилл.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил женщин с Днем матери. Он указал, что каждая мама представляет собой нежность и любовь, уют и тепло, которое человек проносит через всю свою жизнь.