Общество 07 января 2023, 01:02 Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством Патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством и призвал помогать нуждающимся Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христовым. В своей речи он напомнил, что важно уметь проявлять сострадание и помогать нуждающимся. Обращение главы РПЦ транслировали по центральным телеканалам.

«Будем помнить о том, что для Бога не существует никаких преград, он стучит в двери сердца каждого человека и ждет нашей готовности явить доброту, милосердие и сострадание. Будем же беречь друг друга, помогая нуждающимся и обездоленным, посещая больных и немощных», — сказал он.

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Глава РПЦ заявил, что в 2023 году праздник омрачили боевые действия. Русская православная церковь молится и скорбит о погибших и раненых в ходе спецоперации на Украине.

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«Мы горячо сострадаем всем, кто лишился своего дома и был вынужден покинуть зону конфликта, чтобы переселиться в более безопасные места. Духовенство и православные добровольцы активно помогают нуждающимся, <…> и я сердечно их за это благодарю», — добавил патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ведет ночное рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.