Патриарх Кирилл поздравил президента Украины с Днем крещения Руси

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с поздравлениями по случаю Дня крещения Руси. Текст поздравления опубликовали на сайте Русской православной церкви.

Предстоятель РЦП отметил, что судьбоносный выбор князя Владимира стал поворотным моментом в истории восточнославянских народов. Это предопределило дальнейший путь культурного и социального развития и на века заложило основные духовного единства.

День крещения Руси — праздник, который особенно дорог миллионам верующих на Украине, отметил он, подчеркнув, что именно из Днепровской купели в Киеве «воссиял свет православия».

Патриарх Кирилл выразил надежду, что власти Украины и УПЦ Московского патриархата будут развивать доброе взаимодействие. Предстоятель РПЦ пожелал Зеленскому здоровья, Божьей помощи и успехов в работе на высоком посту, а украинцам — благополучия и мира.

Патриарх также поздравил с Днем крещения Руси российского президента Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина.