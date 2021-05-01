Патриарх Кирилл поздравил православных с наступающей Пасхой

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим Воскресением Христовым. Он призвал проявлять милосердие и заботиться о людях.

«Дорогие мои, сердечно поздравляю вас с великим праздником Пасхи и желаю вам крепкого здравия и щедрот от Жизнодавца Иисуса. Милостивый Господь да сподобит всех нас истее причащатися Ему в невечернем дни Царствия Его и радостно свидетельствовать», — говорится в послании патриарха, текст поздравления цитирует РИА «Новости».

В поздравительном послании патриарх затронул тему пандемии. По его мнению, сейчас особенно важно помогать тем, «кто болен и немощен, кто скорбит из-за утраты своих родных и близких, кто лишился средств», а также тем, кто не может прийти в храм. Кирилл призвал оказать посильную помощь тем, кто в ней сейчас нуждается.

Патриарх напомнил, что еще недавно из-за эпидемических мер верующие не могли посещать богослужения в храмах. В связи с этим он призвал ценить возможность участвовать в совместной молитве, которая есть сейчас.

В этом году в Русской православной церкви Пасху отмечают 2 мая.