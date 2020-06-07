Патриарх Кирилл поздравил православных с Днем Святой Троицы

7 июня православные верующие отмечают День Святой Троицы. Патриарх Кирилл обратился к ним с проповедью.

«Сегодня день рождения Святой Церкви — день, когда мы, обращаясь к Господу, просим и на нас, недостойных, не переставать изливать через церковные таинства силу Божественной благодати, чтобы немощное человеческое могло восполняться безгранично могущественной Божественной благодатью», — цитирует слова патриарха РИА «Новости».

Он подчеркнул, что никакие гонения и расколы не смогут победить церковь, ведь она «сильна благодатью Святого Духа».

Патриарх Кирилл провел богослужение в подмосковном храме Александра Невского в Переделкине. Из-за ситуации с коронавирусом литургию пришлось перенести из Троице-Сергиевой лавры.

Московские храмы открыли свои двери для верующих накануне праздника. В РПЦ заявили, что церкви будут соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.

Подмосковье открыло храмы чуть раньше. Там все службы проводят на открытом воздухе — на участках рядом с храмами. Это сделано для того, чтобы обезопасить прихожан от распространения коронавируса.