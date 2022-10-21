Патриарх Кирилл посетит святыни Нижегородской области | 360°

21 октября 2022, 18:47
Патриарх Кирилл посетит святыни Нижегородской области
Патриарх Кирилл прибыл в Нижегородскую область с первосвятительским визитом. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
В аэропорту главу РПЦ встретили губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
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В ходе визита патриарх планирует посетить святыни Нижегородского кремля, Благовещенский собор и развивающийся кластер «Арзамас-Дивеево-Саров».
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В поездке Кирилла сопровождают личный секретарь архимандрит Алексий (Туриков), митрополит Воскресенский Дионисий и руководитель Патриаршей службы протокола протоиерей Андрей Бондаренко.
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