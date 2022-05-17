Патриарх Кирилл попросил стороны конфликта на Украине уважать пленных

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны конфликта на Украине уважать раненых и пленных, не допускать ведения боевых действий запрещенными методами и избегать жертв среди мирного населения. Обращение прозвучало на пленарном заседании в Совете Федерации.

Патриарх заметил, что даже в условиях вооруженных конфликтов человек должен «сохранять свое достоинство и заботиться о достоинстве окружающих».

«Исключение запрещенных методов ведения военных действий, защита гражданского населения, соблюдение международного гуманитарного права, уважение к пленным и раненым — вот то, к чему я как патриарх всея Руси призываю стороны конфликта. И прошу сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей», — процитировало патриарха РИА «Новости».

По его мнению, из ситуации на Украине следует извлечь правильные уроки, оценив «эксперимент, который совершался над украинским народом после распада СССР».

Ранее патриарх призывал российских верующих сплотиться, в том числе вокруг власти, в этот непростой период.