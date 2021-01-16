Патриарх Кирилл передал московским больницам тонну египетских апельсинов

Информация появилась на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).

«Патриарх Коптской церкви подарил святейшему патриарху Кириллу на Рождество апельсины. Святейший патриарх решил передать апельсины в лечебные и социальные учреждения. Это больницы, центр помощи бездомным», — говорится в сообщении.

Переданные апельсины были выращены в египетских монастырях. По словам главы отдела епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, большинство этих клиник патриарх посещал лично.

В частности, фрукты получил Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, больница святителя Алексия митрополита Московского и другие.

На прошлой неделе патриарх Кирилл назвал 2020 год важным уроком для россиян, пишет Ura.ru. Он также выразил надежду, что в ближайшее время коронавирус удастся победить.