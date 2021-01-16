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    16 января 2021, 15:10

    Патриарх Кирилл передал московским больницам тонну египетских апельсинов

    Анастасия Калинина

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал в московские больницы и социальные учреждения тонну апельсинов. Эти фрукты прислал ему на Рождество представитель Коптской церкви патриарх Тавадрос II.
    Патриарх Кирилл передал московским больницам тонну египетских апельсинов

    Информация появилась на сайте Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви (РПЦ).

    «Патриарх Коптской церкви подарил святейшему патриарху Кириллу на Рождество апельсины. Святейший патриарх решил передать апельсины в лечебные и социальные учреждения. Это больницы, центр помощи бездомным», — говорится в сообщении.

    Переданные апельсины были выращены в египетских монастырях. По словам главы отдела епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона, большинство этих клиник патриарх посещал лично.

    В частности, фрукты получил Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, Морозовская детская больница, больница святителя Алексия митрополита Московского и другие.

    На прошлой неделе патриарх Кирилл назвал 2020 год важным уроком для россиян, пишет Ura.ru. Он также выразил надежду, что в ближайшее время коронавирус удастся победить.