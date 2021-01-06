Патриарх Кирилл перед Рождеством призвал помолиться за больных COVID-19 и врачей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к пастве в преддверии Рождества. Одной из ключевых тем его послания стала пандемия коронавируса. Он призвал помолиться за тех, кто болеет COVID-19, и за врачей, которые помогают людям в эти трудные времена.

«Сегодня, когда народы земли переживают непростое испытание новой болезнью, когда сердца людей охвачены страхом и тревогой за будущее, нам особенно важно усилить соборную и частную молитву, принести Господу сугубый труд доброделания», — приводит «Интерфакс» слова настоятеля РПЦ.

Патриарх Кирилл призвал помолиться о скорейшем исцелении заболевших ковидом и помощи всем медикам, которые самоотверженно борются за здоровье и жизни людей. Он пожелал, чтобы Господь благословил народы Земли и помог осознать общую ответственность за настоящее и будущее нашей планеты.

На прошлой неделе глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион попросил пожилых прихожан не ходить в храмы на Рождество и посмотреть трансляцию праздничного богослужения из дома. Об этом пишет «Газета.ru».