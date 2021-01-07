Патриарх Кирилл отметил выросшую заботу россиян друг о друге в своем обращении

Патриарх отметил, что в прошлый год все пережили непростые испытания, которые показали хрупкость и уязвимости цивилизации. Но крепче оказалась любовь к ближнему. Он отметил, что это проявлялась и в самоотверженности врачей и волонтеров, которые спасали жизни пациентов и ежедневной заботой каждого о тех, кто оказался рядом во время изоляции.

Именно тогда все узнали всю ценность живого общения, которое никогда не сможет заменить виртуальная беседа. По словам Патриарха, такая любовь и есть истинное проявление Христа.

«Преображать любовью и добротой, нести свет, радость и утешение людям. Для этого и не нужны какие-то особые условия и обстоятельства. В любой ситуации, будь то карантин или нормальная повседневность, можно найти возможность сделать благое дело, отогреть сердце близкого человека добрым словом и вниманием, выслушать и посочувствовать страждущему или победить раздражение и не ответить на резкость и грубость», — отметил он.

Предстоятель Русской православной церкви заявил о своей надежде на то что в новом году россияне будут с еще большим вниманием и любовью относится друг к другу.

Как напомнило ИА Nation News, президент России Владимир Путин в своем поздравлении граждан с Рождеством призвал всех молиться за надежду на лучшее

«Эта надежда, а порой ожидание чуда и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает на самых сложных этапах», — сказал российский лидер.

Рождество Путин отметил в старейшем храме на острове Липно, который полностью отреставрировали в 2019 году.