Патриарх Кирилл освятил воду в Крещенский сочельник

Патриарх Московский и вся Руси Кирилл в Крещенский сочельник совершил чин великого освящения воды. Он провел божественную литургию в московском храме Христа Спасителя.

«Сегодня как и 2000 тысячи лет, мы свидетельствуем о том, что благодать божия не была тщетна. Благодать Божия реально действует в человеческой жизни, свершает чудеса. Сила благодати Божия беспредельна, кроме одного — воли человека. Если человек не желает принимать благодать, если закрывает свое сердце от Господа, не считает, что ему благодать нужна, тогда благодать не дается всуе», — сказал патриарх Кирилл после литургии, его цитирует РИА «Новости».

Патриарх отметил, что не стоит ждать немедленных результатов от благодати и что она предназначена не для того, чтобы удивлять людей. По его словам, человек усваивает благодать по мере стремления и желания обрести ее.

Вечером в Крещенский сочельник патриарх совершит всенощное бдение в Богоявленском Елоховском соборе, а 19 января — на сам праздник — там же проведет литургию и повторный чин великого освящения воды.

Крещение Господне празднуется Русской православной церковью 19 января. В этот день есть традиция купать в иорданях. В церкви подчеркивают, что купание в воде — народный обычай, а для покаяния и очищения от грехов нужно прийти на богослужение и исповедь.