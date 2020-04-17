Патриарх Кирилл обратился к верующим с Пасхальным посланием
Обращение патриарха опубликовал сайт РПЦ.
«В нынешнем году народы Земли проходят через особые испытания. Губительное поветрие распространилось по всему миру, достигнув пределов и наших стран», — сказано в сообщении.
Священник отметил, что применяемые властями ограничения служат для того, чтобы предотвратить взрывной рост эпидемии.
Он напомнил, что в некоторых странах остановили проведение общественных богослужений, в том числе и Божественной литургии. Но православным христианам «не должно унывать или отчаиваться в этих сложных обстоятельствах».
«Мы призваны хранить внутренний мир и помнить слова Спасителя», — отметил патриарх.
Священнослужитель выразил надежду, что «никакие внешние ограничения не должны расторгнуть единство» и «отнять настоящую духовную свободу».
«Горячо призываю всех вас усугубить общие молитвы о том, чтобы Господь даровал нам, несмотря на все трудности […] чтобы больные получили исцеление, а здоровые ограждены были от опасной инфекции», — заключил патриарх Кирилл.
В этом году Пасха пройдет 19 апреля. Священники призывают православных оставаться дома. По благословению патриарха Кирилла верующие могут совершить благословение куличей и пасх дома.