Патриарх Кирилл обратился к православным с рождественским посланием

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в преддверии Рождества призвал священников и верующих РПЦ отказаться от собственного комфорта как важнейшей ценности в жизни.

«Господь рождается не в царских чертогах, а в убогой пещере, в последней нищете. Казалось бы, что может быть хуже вертепа и беднее яслей для скота? Но есть такое место — это выжженная грехом пустыня сердца человека, удалившегося от Бога, теплохладного, опустошенного, порабощенного страстями», — приводит официальный сайт Московского Патриархата слова Кирилла.

Патриарх напомнил, что сейчас единство православных верующих подвергается серьезным испытаниям. По его словам, бороться с войнами, церковным расколом, притеснением и несправедливостью можно только сообща. Кирилл подчеркнул, что Бог рядом и что Он «смиренно ждет, когда мы наконец впустим Его в свою жизнь, услышим Его слова».

Рождество Христово — древнейший христианский праздник. Его установили еще во времена апостолов. Православные начинают готовиться к празднику строгим постом. Рождество отмечают 7 января.