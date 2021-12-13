Патриарх Кирилл обратился к пострадавшим при взрыве в Серпухове

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл выразил поддержку пострадавшим после произошедшего в Серпуховском монастыре взрыва. Его слова процитировал сайт Московской патриархии.

«В этих нелегких обстоятельствах особенно важно проявить сочувствие, оказать внимание и поддержку тем, кого коснулась беда, помочь страждущим людям преодолеть последствия совершенного преступления», — заявил, в частности, патриарх.

Он выразил надежду на то, что городские власти, силовые ведомства и образовательные учреждения сделают все необходимое, чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем.

Взрыв устроил бывший учащийся гимназии при монастыре на ее пороге. Он сам находится в больнице в тяжелом состоянии.

Роман Карпов, который живет в Серпухове, одним из первых оказался на месте взрыва в монастыре. По его убеждению, большого количества пострадавших удалось избежать благодаря тому, что в православной гимназии заклинило дверь. Это обстоятельство Карпов назвал настоящим чудом.