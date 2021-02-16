Патриарх Кирилл объявил год князя Александра Невского

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провозгласил 2021 год годом Александра Невского. Это связано с празднованием 800-летия со дня рождения князя. Обращение патриарха опубликовала пресс-служба РПЦ.

«В этом году мы празднуем 800-летие со дня рождения благоверного князя. В ознаменование церковно-государственных торжеств, приуроченных к этой дате, рад объявить этот юбилейный год „Годом Александра Невского“», — процитировала Кирилла пресс-служба.

Кроме того, патриарх дал старт всероссийскому творческому конкурсу «Александр Невский». Он предложил молодежи проявить свои способности в память о князе. Кирилл пожелал, чтобы жизненный подвиг Невского вдохновил участников не только на создание музыкальных и художественных произведений, но и стал примером для подражания.

«А кому-то, возможно, поможет встретиться с Богом и приобщиться к богатой духовной сокровищнице православной культуры», — заключил патриарх.

РПЦ 15 февраля отмечает сразу два праздника: Сретение Господне и День православной молодежи. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 800-летия со дня рождения великого князя.