Патриарх Кирилл объяснил, почему люди уходят в монастырь

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что люди уходят в монастырь не из-за пренебрежения мирскими ценностями, а из-за понимания, что есть ценности высшего порядка. Об этом он заявил в субботу, 26 октября, во время проповеди после всенощного бдения в Троицком храме Свято-Иверского женского монастыря в Ростове-на-Дону.

Партиарх отметил, что монашеская жизнь требует отказа от таких вещей, которые многие люди считают значимыми и важными в простой жизни. Он уверен, что для тех, кто принял решение отречься от этих ценностей, они имею столь же большое значение, как и для других.

«Это означает, что в какой-то момент человек понимает: для него главным является не то, что лежит в мире, а то, что принадлежит Богу, и то, что Бог дарует людям. Для того, чтобы обрести эти божественные дары, и устремляются наши будущие игроки и инокини в святые обители», — сказал Кирилл.

В ходе проповеди патриарх пожелал насельницам Свято-Иверского монастыря на собственном примере помогать мирянам понять, что помимо повседневных хлопот есть и служение Богу. Он также пожелал, чтобы вера и дальше продолжала давать людям силы на преодоление тех невзгод, которые невозможно вынести без Божией помощи.

Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Донскую митрополию состоится в последние выходные месяца — 26 и 27 октября. В воскресенье патриарх собирается освятить кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.