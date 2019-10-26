Патриарх Кирилл объяснил, почему люди уходят в монастырь
Партиарх отметил, что монашеская жизнь требует отказа от таких вещей, которые многие люди считают значимыми и важными в простой жизни. Он уверен, что для тех, кто принял решение отречься от этих ценностей, они имею столь же большое значение, как и для других.
«Это означает, что в какой-то момент человек понимает: для него главным является не то, что лежит в мире, а то, что принадлежит Богу, и то, что Бог дарует людям. Для того, чтобы обрести эти божественные дары, и устремляются наши будущие игроки и инокини в святые обители», — сказал Кирилл.
В ходе проповеди патриарх пожелал насельницам Свято-Иверского монастыря на собственном примере помогать мирянам понять, что помимо повседневных хлопот есть и служение Богу. Он также пожелал, чтобы вера и дальше продолжала давать людям силы на преодоление тех невзгод, которые невозможно вынести без Божией помощи.
Первосвятительский визит патриарха Кирилла в Донскую митрополию состоится в последние выходные месяца — 26 и 27 октября. В воскресенье патриарх собирается освятить кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону.