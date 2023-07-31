Общество 31 июля 2023, 04:47 Патриарх Кирилл не согласился с суждениями Карла Маркса Патриарх Кирилл усомнился в экономической модели Карла Маркса РИА «Новости»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что не считает человеческие убеждения надстройкой над экономикой, как думал известный немецкий философ и экономист Карл Макс. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я отношусь к числу тех, кто, в отличие от Маркса, считает экономику надстроечным явлением, а фундаментальное, базисное явление — это убеждения людей. Потому что базис — это традиции, культура и, конечно, вера», — заявил он.

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Патриарх начал первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию 29 июля, 1 августа отмечается 120-летие прославления преподобного Серафима Саровского.

Ранее Патриарх Кирилл во время речи на форуме «Россия — Африка» случайно назвал президента РФ Владимира Путина — Владимиром Васильевичем. Глава государства слышал ошибку богослужителя и отреагировал на нее со спокойной улыбкой.

Еще 23 июля папа римский Франциск изъявил желание встретиться с патриархом Кириллом в московском аэропорту. Глава католической церкви может остановиться в Москве по пути в Монголию 31 августа или на обратном пути 4 сентября.