Патриарх Кирилл назвал русофобию на Украине искусственной проблемой

Патриарх Кирилл заявил, что в большинстве регионов Украины сложилась искусственная русофобия. Кроме того, он предположил, что в скором времени она полностью исчезнет из повестки. Об этом глава РПЦ рассказал телеканалу «Россия 1».

«В отдельных регионах (Украины всполохи русофобии — прим. ред.) произрастают из истории, из исторического конфликта между православными и греко-католиками. А во всех остальных местах это совершенно искусственная проблема, и полагаю, что она в ближайшее время вообще сойдет с повестки дня», — заявил он.

Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) исповедует католицизм. Она обладает статусом верховного архиепископата. УГКЦ действует на территории Украины, а также в большей части государств украинской диаспоры.

Сегодня, 20 ноября, патриарх Кирилл отмечает свой юбилей — ему исполнилось 75 лет. Традиционно в этот день глава РПЦ занимается богослужением. Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха и наградил его орденом Святого апостола Андрея Первозванного.