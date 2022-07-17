Патриарх Кирилл назвал причину самых жестоких мировых войн

Жизнь России никогда не была спокойной, потому что внутренние и внешние враги пытались принизить ее роль в мире, заявил патриарх Кирилл во время проповеди в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Его слова процитировало РИА «Новости».

Русская православная церковь (РПЦ) отмечает 600-летие обретения мощей Преподобного Сергия Радонежского. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принимает участие в праздничных мероприятиях. Он возглавил богослужение в Троицком соборе. Во время своей проповеди епископ высказался о судьбе Отечества.

«И мы знаем, что все мировые войны, самые страшные, самые разрушительные, были связаны с тем, что иные силы, иная власть, в первую очередь стремилась разрушить нашу страну. И мы выдерживали эти невероятные по силе натиски, и мы побеждали», — заявил он.

В ночь на 17 июля в Троицкий собор по просьбе патриарха Кирилла доставили икону «Троица» кисти Андрея Рублева. Святыню встречали десятки верующих.