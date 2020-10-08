Патриарх Кирилл назвал пандемию последним предупреждением Бога человечеству

Пандемия коронавируса — это, возможно, последнее предупреждение Бога человечеству, которое призывает людей обратиться к духовной жизни. С таким заявлением выступил патриарх Московский и вся Руси Кирилл.

Такое заявление он сделал в проповеди после богослужения в храме князя Александра Невского в подмосковном Переделкине. Его слова процитировали на сайте РПЦ.

«Быть может, род человеческий дошел до некой точки, и, чтобы она не оказалась точкой невозврата, Господь погружает нас в такую ситуацию, чтобы мы могли увидеть тщетность того, чему отдаются лучшие годы жизни, все силы, все напряжение ума и воли», — заявил Кирилл.

Патриарх отметил, что человечество должно сделать из этой ситуации главный вывод — напасти такого масштаба не могут происходить «вне божественного промысла».

Это очень сильный и, может быть, даже последний звонок для всех нас Патриарх Кирилл.

Патриарх подчеркнул, что пандемия заставила людей «налагать на себя очень большие самоограничения» и «жить не по закону похоти». Он уверен, что Господь призвал все изменить свою жизнь, потому что обычно у них не хватает для этого разумения, силы воли и подлинного целеполагания. Наслав на человечество коронавирус, Бог дал ему возможность многое переосмыслить, изменить свой образ жизни ради своего здоровья и спасения от преждевременной смерти.

При этом патриарх подчеркнул, что начало духовного подвига связано с огромными самоограничениями.