  • Патриарх Кирилл назвал либерализм отчасти греховной идеей

    16 октября 2019, 02:31

    Анастасия Кукова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что либерализм отчасти является греховной идеей. По его мнению, увлечение им интеллигенцией Санкт-Петербурга стало причиной происходивших в городе революций в начале XX века.
    Патриарх Кирилл назвал либерализм отчасти греховной идеей

    Об этом глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.

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    «Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если „я“ в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — цитирует патриарха РИА «Новости».

    Патриарх развил свою мысль и предположил, что в 1990-е годы развитая часть общества поняла «что такое либерализм», но в начале столетия интеллигенты были очарованы этой идеей.

    «Там был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентного населения с либеральной идеей», — заявил патриарх.

    Либерализм предполагает отказ от авторитетов и власти, так как каждый человек обладает достоинством и такими правами, «что он и есть сам для себя власть».

    Ранее президент России Владимир Путин на саммите Содружества Независимых Государств в Ашхабаде высказал мысль, что либерализм, как и любая точка зрения, имеет право на существование.

    Но, по его мнению, в России есть собственные традиции, которые следует развивать.