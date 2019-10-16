Патриарх Кирилл назвал либерализм отчасти греховной идеей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что либерализм отчасти является греховной идеей. По его мнению, увлечение им интеллигенцией Санкт-Петербурга стало причиной происходивших в городе революций в начале XX века.

Об этом глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил на вечере памяти митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.

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«Поставление самого себя в центр жизни и есть либеральная идея. А если „я“ в центре — что выше меня? В каком-то смысле это греховная идея, потому что поставление в центр жизни самого себя — это и есть отпадение от Бога. В центре жизни должен быть Бог», — цитирует патриарха РИА «Новости».

Патриарх развил свою мысль и предположил, что в 1990-е годы развитая часть общества поняла «что такое либерализм», но в начале столетия интеллигенты были очарованы этой идеей.

«Там был очень высокий уровень согласия образованного интеллигентного населения с либеральной идеей», — заявил патриарх.

Либерализм предполагает отказ от авторитетов и власти, так как каждый человек обладает достоинством и такими правами, «что он и есть сам для себя власть».

Ранее президент России Владимир Путин на саммите Содружества Независимых Государств в Ашхабаде высказал мысль, что либерализм, как и любая точка зрения, имеет право на существование.

Но, по его мнению, в России есть собственные традиции, которые следует развивать.