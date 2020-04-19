    19 апреля 2020, 10:11

    Патриарх Кирилл назвал главную помощь духовенства для больных COVID-19

    Дарья Морозова

    Патриарх Кирилл призвал духовенство молиться за тех, кто «преодолевает тяготы болезни» или «находится под страхом смертным». Об этом сообщил официальный сайт РПЦ.
    Патриарх Кирилл назвал главную помощь духовенства для больных COVID-19

    Пасхальные богослужения прошли в ночь с 18 на 19 апреля в московском Храме Христа Спасителя без прихожан, лишь в присутствии ограниченного количества представителей духовенства, которое было необходимо. Прямая трансляция службы велась на телеканалах. Также видеозапись выступления можно посмотреть на сайте РПЦ.

    В конце Патриарх Кирилл поздравил всех участников с праздником Светлого Христова Воскресения и призвал молиться «о тех, кто находится под страхом смертным, кто преодолевает тяготы болезни», потому что это «самая главная помощь».

    Ранее православным верующим, присоединившимся к акции «Окна Пасхи», посоветовали на окна поставить фонарики и закрытые лампады, а не обычные свечи. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил, что это нужно, чтобы избежать пожара.