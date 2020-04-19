Патриарх Кирилл назвал главную помощь духовенства для больных COVID-19

Пасхальные богослужения прошли в ночь с 18 на 19 апреля в московском Храме Христа Спасителя без прихожан, лишь в присутствии ограниченного количества представителей духовенства, которое было необходимо. Прямая трансляция службы велась на телеканалах. Также видеозапись выступления можно посмотреть на сайте РПЦ.

В конце Патриарх Кирилл поздравил всех участников с праздником Светлого Христова Воскресения и призвал молиться «о тех, кто находится под страхом смертным, кто преодолевает тяготы болезни», потому что это «самая главная помощь».

Ранее православным верующим, присоединившимся к акции «Окна Пасхи», посоветовали на окна поставить фонарики и закрытые лампады, а не обычные свечи. Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда объяснил, что это нужно, чтобы избежать пожара.