Патриарх Кирилл назвал бредом слухи о своем богатстве

Нападки на РПЦ и ее служителей не несут в себе ни капли правды. Они обусловлены тем, что в церкви говорят правильные вещи, которые не нравятся многим людям. Об этом заявил патриарх Кирилл, опровергнув слухи о своем богатстве.

Такое заявление патриарх Московский и всея Руси сделал после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, архиерее, священниках, помните, что там даже капли правды не бывает. Все это направлено на то, чтобы тех, кто правду Божию провозглашает, скомпрометировать так, чтобы народ перестал слушать и доверять», — сказал Кирилл.

В пример он привел один из случаев, который произошел во времена, когда патриарх был еще митрополитом. К нему обратился один из архиереев с просьбой дать денег. Он был уверен, что у Кирилла есть шесть миллиардов долларов. Патриарх рассказал, что в тот момент спросил у собеседника, не шутит ли он. Когда понял, что тот говорит серьезно, осознал, что «этот бред» дошел и до архиерея, который в него поверил.

Патриарх отметил, что правда является великой силой. Он заявил, что церковь не изменит своей позиции в некоторых вопросах, какой бы старомодной и неграмотной ее ни называли. Речь идет об абортах, «страшных экспериментов продажи младенцев от суррогатного материнства», нарушении целостности брака и супружеской верности. РПЦ продолжит нести правду, даже если она не всегда приятна слушателям.