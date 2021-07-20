Патриарх Кирилл написал письмо русскому мальчику, избитому на сборах в Киргизии

Патриарх Кирилл позвал в Москву мальчика, которого избили на спортивных сборах в Киргизии. Его письмо к ребенку опубликовали на сайте Русской православной церкви.

Патриарх выразил сочувствие мальчику и отметил его отвагу и твердость в том, как он защищал свою веру.

«Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент — никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным», — заверил предстоятель РПЦ.

Патриарх напомнил ребенку, что христиане во все времена подвергались нападкам, но настоящая сила духа заключается в великодушии и готовности прощать обидчиков. Он добавил, что очень надеется, что отвечающие за сохранение порядка не допустят повторения подобных случаев в будущем.

В заключение священнослужитель пригласил мальчика и семью в Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, укрепиться в вере и завести новых друзей.

Ребенка, к которому обратился патриарх, избили на озере Иссык-Куль его сверстники из секции дзюдо. Родители пострадавшего школьника заявили, что причиной стала межрелигиозная рознь.

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов заявил, что взял разбирательство по данному факту под личный контроль.