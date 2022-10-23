Патриарх Кирилл констатировал попытки других стран «стереть Россию с лица земли» | 360°

Общество 23 октября 2022, 17:58 Патриарх Кирилл констатировал попытки других стран «стереть Россию с лица земли» Патриарх Кирилл: многим хочется стереть Россию с лица земли из-за разницы взглядов на мир Сайт мэра и правительства Москвы

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Некоторые страны пытаются «стереть Россию с лица земли» из-за того, что ее взгляды на «мир, Бога и человека» отличаются от их взглядов, отметил патриарх Кирилл. Он обратился к верующим с проповедью после литургии в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области.

«Некоторые считают, что настало то время, когда можно покончить с Россией, потому что это альтернативный взгляд на мир, на Бога, на человека, он не укладывается в рамки той запрограммированной системы, которая исключает Бога из жизни людей», — процитировал патриарха ТАСС.

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Он добавил, что страна для многих стала «бельмом в глазу».

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«Создается впечатление, что многим захотелось стереть с лица земли Русь православную, но да не будет так», — отметил предстоятель Российской православной церкви.

По словам патриарха Кирилла, в церкви сейчас совершаются особые молитвы за президента Владимира Путина и за всех, от кого зависит исход разворачивающихся событий.