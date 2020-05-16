Патологоанатом разъяснил, как в России ведут статистику смертей от COVID-19

Статистику смертности от коронавируса составляют на основе свидетельств о смерти. Документы выдаются после посмертного вскрытия пациентов и заключения патологоанатомов и судмедэкспертов.

«Основная часть, конечно, от патологоанатомов, которые составляют заключение на основании вскрытия, потому что в большинстве регионов страны 100% или около того проводят исследование, которое называется аутопсия — посмертное вскрытие больных», — рассказал «Звезде» главный внештатный патологоанатом Минздрава России Георгий Франк.

Он добавил, что после проведения исследований составляют заключение, которое идет в медицинскую документацию и свидетельство о смерти.

«В медсвидетельстве есть две рубрики: первая — это окончательный диагноз, от которого умер больной; вторая — те заболевания, которые связаны со смертью пациента, но причиной смерти не являются — фоновые или конкурирующие», — пояснил Франк.

В качестве примера патологоанатом привел смерть пациента с сахарным диабетом, скончавшегося от осложнений COVID-19. Специалист объяснил, что при диабете у пациента повреждены внутренние стенки сосудов. Коронавирус же бьет как раз по ним. В этом случаев в первый пункт медицинского свидетельства записали COVID-19, а во второй — сахарный диабет.

Всего в России насчитывается 262 843 случая инфицирования коронавирусом. Выписались из больниц после выздоровления 58 226 человек. Скончались 2418 пациентов.