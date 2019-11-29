Пастрами: модно и вкусно. Где попробовать мясной деликатес в Москве

Пастрами — сытная и вкусная новинка для гурманов. Как изготавливают это мясо, и где его можно попробовать в столице?

Фестиваль пастрами в Москве проходит впервые. Все потому, что раньше этот мясной деликатес у нас не производили. Чтобы сделать пастрами, берут мясо говядины или индейки высшей категории. Потом маринуют целых две недели, коптят при высокой температуре около 15 часов, а после — томят до готовности два дня.

Специалисты мясокомбината «Мясной Дом Бородина» смогли точно воспроизвести уникальную Нью-Йоркскую технологию изготовления пастрами. И теперь поставляют деликатес в рестораны Москвы.

«Весь вкус, весь смысл пастрами в правильном хорошем маринаде. И в правильной технологии изготовления. Три недели почти готовим пастрами на заводе „Мясной дом Бородина“. Сделали специальный бренд „Дели Шеф“ для того, чтобы готовить этот пастрали как элитный, премиальный продукт. Мы пищевую безопасность обеспечиваем на 100%. Это сложно. Мы выдерживаем стандарт», — рассказал Константин Жбаков, шеф-амбассдор «Мясного дома Бородина».

Пастрами — дальний родственник пастрамы. В начале 20го века перекочевал из Европы в Нью-Йорк с еврейской кухней. Сегодня пастрами добавляют в салаты, пиццу, пироги и пасту. На фестивале можно попробовать больше 20 блюд.

Требования к пастрами очень высокие. Внутри мясо должно быть розового цвета, мягкое, не пересушенное. Сверху — слой пряностей. Чтобы они не обсыпались, их измельчают прямо на заводе. Отсюда неповторимый вкус пастрами.

«Очень пикантное, при этом очень нежное. С такой остринкой, действительно, новый вкус для меня, не знаю, на что похоже. Вкусно», — поделилась своим впечатлением гостья фестиваля.

«Мясной Дом Бородина» строго соблюдает сложную технологию изготовления пастрами. Высокотехнологичное производство обеспечивает качество и оригинальный вкус. При этом не используют никакие ароматизаторы и добавки.

Уже сегодня десятки ресторанов Москвы покупают пастрами у «Мясного дома Бородина». Кстати, диетологи уверены: этот мясной деликатес — прекрасная альтернатива привычным бургерам.