Пассивный день. Как противостоять активным друзьям, если хочется провести 1 января на диване

Большинство россиян активно проводят новогодние каникулы: ходят в гости, катаются на лыжах, посещают праздничные мероприятия. А те, кто лежит на диване у телевизора, нередко подвергаются критике. Психолог Андрей Зберовский рассказал «360», почему нужно плюнуть на общественное мнение и разрешить себе делать то, что хочется.

Лучший отдых, сообщил психолог Андрей Зберовский, это смена формы деятельности. Если человек устал от чрезвычайно стремительного ритма жизни, насыщенной работы, то для восстановления ему нужно создать условия, кардинально отличающиеся от повседневности.

«Если вы бегали и активно работали на протяжении всего года, то на противоречии нужно полежать. Отдых строится на противопоставлении рабочему режиму. Чем оно больше, тем лучше. Для себя вы можете оправдать кардинальную смену деятельности тем, что это нужно для отдыха, и тогда вам станет проще», — пояснил психолог.

Иногда при просмотре соцсетей знакомых, пестрящих снимками катания на лыжах, сноуборде или просто прогулок, у человека возникают угрызения. Мол, все такие активные, проводят свободное время с пользой, а он один ленится и лежит на диване. В этом случае, подчеркнул Зберовский, нужно сказать себе, что нельзя равнять себя на других. Все люди живут по-разному, по-разному устают и нуждаются в разных видах отдыха.

«Мы не должны в праздники ходить строем, мы не должны в ногу ходить. Позвольте себе больше индивидуальности, не равняйте себя на всех. Найдите в своем окружении тех, кто живет примерно так, как вы. Созвонитесь с друзьями, которые тоже любят лежать на диване, если нужно почувствовать себя „как все“, что вы не один такой, чтобы угрызения совести закончились», — посоветовал Зберовский.

А еще можно подумать о том, что пассивный отдых — это не «продолжение натуры», а аккумуляция сил для будущего рывка. Как в спорте: чем больше разбег, тем выше прыжок.