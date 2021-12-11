Пассажиры вынужденно вернувшегося в Москву самолета вылетели в Краснодар во второй раз

Пассажиры самолета авиакомпании Nordwind, который был вынужден вернуться в Шереметьево, вылетели в Краснодар. Об этом сообщили в пресс-службе московского аэропорта.

Представители воздушной гавани уточнили, что борт рейсом N4 W161 вылетел из Шереметьево в 12:47, сообщило РИА «Новости».

Изначально самолет с 174 пассажирами вылетел из Москвы в 06:33, но во время полета на борту произошли технические неполадки, поэтому было принято решение вернуться в аэропорт вылета. Борт благополучно приземлился в 07:45. После авиакомпания обеспечила замену воздушного судна на резервное.

По данным источника РИА «Новости», причиной возвращения стал сработавший датчик разгерметизации. Официально эту информацию не подтвердили.