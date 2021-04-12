Пассажиры возвратившего в Сочи рейса вылетели в Петербург резервным бортом

Пассажиры рейса Сочи — Санкт-Петербург, которые по решению экипажа вернулись 11 апреля в аэропорт вылета из-за возможной разгерметизации кабины, отправились в северную столицу на резервном борте. Об этом сообщили в справочной аэропорта Сочи.

«Рейс вылетел в 05:00, прибытие в Санкт-Петербург ожидается примерно в 08:00», — заявили ТАСС в справочной.

Самолет а авиакомпании Azur air вечером в воскресенье вылетел из Сочи в Санкт-Петербург. Однако экипаж решил вернуться в сочинский аэропорт из-за возможной разгерметизации салона. Борт успешно приземлился в 22:24. На нем находились 190 пассажиров. Их разместили в гостинице. По данным онлайн-табло аэропорта Сочи, речь идет о