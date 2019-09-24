Пассажиры увидели клип Тимати и Гуфа во Внукове. Но это оказался не он

Пассажиры московского Внукова заметили сходство ролика, транслируемого на экране в аэропорту со скандальным клипом о Москве Тимати и Гуфа. Во Внукове уверены, что никакого клипа там быть не может.

«Это точно не клип Тимати и Гуфа, на экранах терминала аэропорта Внуково транслируются только рекламные ролики. Сейчас уточняем, что это за ролик и к чему он относится», — рассказали «360» в аэропорту Внуково.

На видео обратил внимание Telegram-канал «Московские новости». На экране показывают виды столицы кадрами, которые также очевидно использовали для клипа «Москва» Тимати и Гуфа.

Клип Тимати и Гуфа о Москве удалили с YоuTubе. Рэперы оправдались Подробнее

«На экранах в аэропорту Внуково показывают кадры из клипa Тимати и Гуфа „Москва“, которые были взяты со сьемки с коптера от TimelabPro», — написали в канале.

После скандала с количеством дизлайков на YouTube рэперы удалили клип из Сети, но его копии можно увидеть и сейчас. Среди повторяющихся кадров - вид на Москва-Сити, Кремль и Государственный исторический музей, Храм Христа Спасителя, Никольскую церковь возле станции метро «Белорусская», Новый Арбат.