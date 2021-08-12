Пассажиры упавшего Ми-8 выплыли с глубины 9 метров

Спасшимся пассажирам вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро на Камчатке, удалось выплыть с глубины восемь-девять метров. Вода там холодная, долго находиться в ней невозможно, сообщили в Кроноцком заповеднике. Об этом написало РИА «Новости».

Ми-8 потерпел крушение на Камчатке в четверг. Вертолет упал в Курильское озеро, в котором температура воды составляет не более пяти-шести градусов. Поэтому долго плавать в ней невозможно.

На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, включая одного ребенка. Вертолет перевозил туристов из Москвы и Санкт-Петербурга. Восемь из них спаслись. Пятерых доставили в Петропавловск-Камчатский, трое остались в поселке Озерновском. Спасатели ведут поиски еще восьми человек.

Люди, находившиеся на борту, рассказали, что Ми-8 начал тонуть носом вниз. От удара о воду у вертолета открылись задние створки.

В район крушения Ми-8 между тем прибыл поисковый отряд. Появилось видео с места спасательной операции. По предварительной оценке, упавший вертолет лежит на глубине около 100 метров.