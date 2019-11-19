Пассажиры смогут улучшить новый плацкарт

Во вторник, 19 ноября, в Москве презентовали макет нового плацкартного вагона. Его разработала группа «Трансмашхолдинг», которая в скором времени представит еще два других макета. Планируется, что один из них будет готов до конца первого полугодия следующего года, а второй — до конца второй половины 2020 года. Из этих трех вариантов сделают выбор и решат, какие именно плацкартные вагоны начнут выпускать.

РЖД показали новый прототип плацкартного вагона. Фото Подробнее

«У нас будет возможность оценить их на „Транспорте России“ в следующем году. Естественно, что по результатам представленной сегодня модели мы соберем мнения пассажиров и сделаем выводы о том, насколько применимы те или иные нововведения, которые Тверской вагоностроительный завод вместе с „Трансмашхолдингом“ нам предлагают», — сказал Петр Иванов.

Он также подчеркнул, что при создании этих макетов использовались идеи и предложения не только самих дизайнеров, но и пассажиров. Многие из них нашли применение в проекте, который сегодня представили.