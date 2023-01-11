Общество 11 января 2023, 16:25 Пассажиры сломанной «Ласточки» прибыли из Нижнего Новгорода в Москву

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В транспортной прокуратуре Нижнего Новгорода рассказали, что вопрос с пассажирами, которые не смогли вовремя добраться до Москвы из-за сломанной «Ласточки», решился. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru.

К вечеру 10 января их доставили в Москву на других поездах, которые следовали по маршруту Нижний Новгород — Москва. На время ожидания поездов им было предложено размещение в залах ожидания на вокзале во Владимире.

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Ранее стало известно, что поезд Нижний Новгород — Москва сломался в лесу под Владимиром.

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