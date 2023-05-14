Эксклюзив 14 мая 2023, 12:39 Пассажиры рейса в Москву застряли в Стамбуле «Аэрофлот»: вылет рейса Стамбул — Москва задержали по техническим причинам РИА «Новости»

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Пассажиры авиарейса Стамбул — Москва застряли в турецком аэропорту из-за неисправности самолета. В компании «Аэрофлот» прокомментировали ситуацию по запросу «360».

«Вылет рейса SU2133 Стамбул — Москва задерживается по техническим причинам. Часть пассажиров будет отправлена на ближайшем рейсе SU2137», — уточнили в компании.

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Представитель пресс-службы ПАО «Аэрофлот» обратил внимание, что на время ожидания пассажирам предоставляют питание и напитки. Для туристов организовали размещение в гостинице.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев произошедшего, шесть пассажиров бизнес-класса пересадили на другие рейсы, остальным приходится ждать завершения ремонта лайнера.

Во вторник, 9 мая, вылетевший в Стамбул самолет вынужден был вернуться в Шереметьево из-за неисправности. Из-за поломки автопилота командир принял решение не продолжать полет.