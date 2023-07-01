Общество 01 июля 2023, 10:22 Пассажиры рейса Петербург — Дубай улетели тем же бортом, на котором было задымление Пассажиры задержанного из-за задымления рейса Петербург — Дубай улетели тем же бортом Unsplash

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Самолет из Петербурга в Дубай, который задержали в пятницу из-за задымления, не заменили. Пассажиры вылетели тем же бортом. Об этом сообщили в пресс-службе внешнего пресс-офиса Emirates, написал ТАСС.

«После завершения проверки пассажиры вновь прошли на посадку, и самолет вылетел с задержкой», — объяснили в авиакомпании.

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Когда началось задымление при буксировке на взлетную полосу, судно вернули на стоянку, а пассажиров и членов экипажа — высадили. По данным СМИ, эвакуировали более 200 человек. На место происшествия прибыли экстренные службы. Международный аэропорт Пулково в Петербурге работает в штатном режиме.

Самолет был отправлен 1 июля в 04:49. Сотрудники Следственного комитета РФ организовали проверку. Они сообщили, что задымление ликвидировали, однако причины произошедшего не сообщали. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее неопознанный дрон чуть не сорвал посадку пассажирского самолета в Пулково. Беспилотник подрезал воздушное судно, когда оно приземлялось. Несмотря на появление нарушителя, пилоты успешно посадили самолет в воздушной гавани Северной столицы.