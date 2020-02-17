Пассажиры прогнали азиатскую семью из маршрутки

«У меня ОРВИ, мы с мужем зашли в маршрутку № 13 и я закашляла. На меня сразу стали косо смотреть, как и на мужа. Потом я услышала, что раз мы выглядим как азиаты, то точно больны коронавирусом и не понятно, почему мы не в карантине. Вскоре люди стали требовать, чтобы мы вышли из автобуса», — пояснила потерпевшая Сюли Суй.

Она уточнила, что сначала не приняла ситуацию всерьез и заулыбалась. Некоторые пассажиры решили успокоить других и заметили, что кашель нельзя считать лишь симптомом смертельного вируса.

Водитель отказался высаживать закашлявшую, но под давлением недовольных Сюли и ее семья вышла из маршрутки. Им вернули деньги за проезд.