Пассажиры пожаловались на огромные очереди в Шереметьево

Пассажиры жалуются в соцсетях на огромные очереди в Шереметьево. Руководство воздушной гавани не отрицает проблему и обещает все решить.

По словам одной пассажирки, многие считают, что очереди скопились, потому что для россиян открыли Турцию и Египет, но она с такими очередями сталкивалась уже трижды. При этом зарегистрироваться онлайн — невозможно, утверждает она.

«Сотрудники аэропорта вынуждены звать опаздывающих в толпе. Что случилось неизвестно», — написала автор видео из терминала Шереметьево.

Директор по связям с общественностью предприятия Анна Захаренкова заявила «360», что аэропорт работает в стандартном режиме.

«Временные скопления пассажиров на стойках регистрации обусловлены возросшей нагрузкой на стойки регистрации в связи с увеличившимся временем на проверку требуемых документов в рамках исполнения противоэпидемических требований», — сказали «360» в аэропорту.

Чтобы решить проблему аэропорт выделил дополнительные стойки регистрации, в терминалах работают супервайзеры для оказания помощи, заверила она.