Общество 18 апреля 2023, 09:31 Пассажиры попросили Минтранс отменить ограничение на жидкости в салоне самолета Общероссийское объединение пассажиров призвало отменить ограничение на жидкости в самолете РИА «Новости»

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Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс отменить ограничение на жидкости в ручной клади на борту самолета. По действующим правилам в салон нельзя брать жидкость в таре объемом более 100 миллилитров, однако эксперты считают, что эта норма устарела. Об этом написал «Коммерсант».

Правила появились в 2007 году после сообщений об угрозе «жидкого террора» в аэропорту Лондона. Флаконы и бутылочки должны быть в прозрачном пакете. Исключения делаются только для бутылок из duty free, лекарств, диетических продуктов, детского питания. Однако современная техника может проанализировать любую жидкость прямо при пассажире. Кроме того, с 2006 года, когда появилась информация о поиске террористов с «жидкими бомбами», подобных случаев не было.

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В Общероссийском объединении пассажиров регулярно получают обращения с просьбами пересмотреть правила и позволить людям перевозить до литра питьевой воды или косметики — или полностью отменить эти нормы.

По данным «Коммерсанта», в одном из московских аэропортов сообщили, что не видят оснований для пересмотра и не располагают оборудованием, которое позволяет проверить состав жидкости.