Пассажиры перевернувшего автобуса в Забайкалье спали в момент ДТП

Одна из пострадавших в аварии в Забайкалье рассказала о моменте, когда автобус упал в реку. По словам Олеси Гусевской, большинство пассажиров в это время спали.

«Мы спали, автобус ехал… Я даже не почувствовала, когда мы летели. Ощутила сильный толчок. Я даже не поняла, что мы упали на крышу автобуса», — вспомнила Гусевская в интервью телеканалу «Звезда».

После падения Олесю зажало внутри салона, а ее соседа наполовину выкинуло из автобуса. Позже мужчине помогли выбраться. «Очень страшно. Вчера был мой второй день рождения», — заявила пострадавшая.

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Женщина отметила ту помощь, которую оказывали находившиеся рядом с местом ДТП водители. Они останавливались и помогали вытаскивать пассажиров.

Автобус, следовавший по маршруту Сретенск — Чита, упал с моста в реку Куэнгу 1 декабря. В результате аварии 19 человек погибли. В их числе водитель транспортного средства. Еще 21 человек пострадал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, ЧП случилось из-за разрыва переднего колеса автобуса. Понедельник, 2 декабря, объявлен днем траура в регионе.