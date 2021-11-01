Пассажиры московского метро защитили девушек от пьяной компании
Пассажиры метро высадили из вагона в Выхино пристававших к девушкам пьяных парней
В московской подземке пьяная компания пристала к девушкам в вагоне. За них вступились другие пассажиры. Дебоширов они, как смогли, успокоили и выставили из поезда.
Конфликт произошел на станции «Выхино», сообщил Telegram-канал «112». Несколько нетрезвых молодых людей надоедали ехавшим вместе с ними девушками.
Находившиеся в вагоне не остались в стороне и вмешались. Компанию они вывели на платформу, напомнив про недавний случай в метро. Тогда пострадал вступившийся за девушку Роман Ковалев. Теперь, по словам пассажиров, на его месте могли оказаться дебоширы.
До драки дело не дошло. В полицию никто из участников конфликта не обращался.