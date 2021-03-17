Пассажиры летевшего из Сочи в Москву самолета возмутились из-за постороннего в кабине пилотов

Летевшие из Сочи в Москву 13 марта пассажиры застукали бортпроводников, которые еще на земле провели в кабину пилотов неизвестного человека. Люди разволновались и потребовали объяснить, кто это, но ответа не получили.

Сообщения об этом случае появились в соцсетях. Пассажиры писали, что испытали стресс и чувство опасности. Экипаж на их вопросы отвечать отказался.

«Я от вас первый раз слышу. Пассажирам мы ничего объяснять не обязаны. Неизвестный человек там быть не мог. Никто самолет не захватывал. Значит, усиленный экипаж просто был и все, скорее всего. В стрессе они были… Это какие-то странные пассажиры. Это, знаете, боязнь полетов, аэрофобия — не больше. Чушь какая-то», — заявил изданию «Подъем» генеральный директор авиакомпании Nordwind Игорь Швецов.

Заслуженный пилот России Виктор Саженин объяснил «Ридусу», что это вполне мог быть не посторонний, а дополнительный член экипажа. По его словам, это обычная практика и он сам летал в таком качестве. Собеседник добавил, что это мог быть и инструктор, который должен был проверить навыки кого-то из пилотов.