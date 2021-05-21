Пассажиры автобуса подрались на остановке из-за маски в Петербурге. Видео

В Санкт-Петербурге в районе Веселый Поселок пассажиры автобуса жестко подрались из-за маски. Видео с места происшествия попало в распоряжение «360».

На кадрах видно, что из подъехавшего к остановке автобуса вывалились на асфальт два дерущихся пассажира. Кто-то подошел разнять мужчин — это удалось не с первого раза. Но в результате они поднялись и направились обратно в транспорт.

Но зашли они тоже не сразу, вероятно, опять началась потасовка. К этому времени на остановке уже собрались люди, а автобус все не уезжал. Действие длилось в течение минут пяти. Чем в итоге все закончилось — неизвестно. Информация о состоянии здоровья участников драки не поступала.

Несколько дней назад в центре Москвы спортсмен избил приезжего. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого задержали. Москвич объяснил полицейским, что набросился на прохожего из-за личной неприязни. В драке он использовал профессиональные приемы.