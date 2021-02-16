Пассажиру выплатят компенсацию из-за ночных кошмаров после аварийной посадки Ан-24 в Бурятии

Суд обязал авиакомпанию выплатить 300 тысяч рублей пассажиру, который был на борту самолета Ан-24 во время ЧП при посадке в Нижнеангарске. После аварии ему снятся ночные кошмары, а из-за травмы ноги он не может работать водителем, как раньше.

«В результате аварийной посадки воздушного судна К. получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге. К. обратился в суд иском о взыскании с авиакомпании компенсации морального вреда в размере одного миллиона рублей, указав, что в связи с полученными травмами проходил длительное лечение, перенес оперативное вмешательство», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы Железнодорожного суда Улан-Удэ.

Авиакомпания выплатит мужчине не миллион, а 300 тысяч рублей. Представитель перевозчика заявил, что изначальная сумма компенсации завышена. Истец рассказал, что у него на иждивении находятся два ребенка, он не может работать водителем из-за поврежденной в аварии ноги, а по ночам его до сих пор мучают кошмары.

Самолет Ан-24 иркутской авиакомпании «Ангара» в июне 2019 года совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. Он выехал за пределы ВПП, врезался в здание очистных сооружений и загорелся. Пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира.