Пассажиру со сломанной ногой пришлось самому подниматься на второй этаж в аэропорту Челябинска. СК начал проверку

В новом терминале аэропорта Челябинска нужно подняться на второй этаж, чтобы улететь. Там не работает эскалатор. Пассажиру со сломанной ногой пришлось самостоятельно карабкаться по лестнице вверх. Следователи начали проверять все обстоятельства инцидента.

Очевидец снял на видео, как получивший травму мужчина прыжками взбирается по лестнице.

Пресс-секретарь челябинского аэропорта Жанна Нивоструева рассказала порталу 74.ru, что лифт и эскалатор в новом терминале остановили еще в апреле из-за пандемии коронавируса.

«Движущие конструкции необходимо обрабатывать. Лифты — после каждого пассажира, эскалатор — с частотой после одного прогона, что физически невозможно. Мы сталкивались с подобными случаями, когда людям была необходима помощь. Им ее оказывали», — пояснила собеседница.

Она добавила, что в таких случаях необходимо обратиться к сотрудникам аэропорта на стойке регистрации, однако пассажир со сломанной ногой этого не сделал.

Видео заинтересовало челябинских следователей. Они начали изучать все обстоятельства инцидента. Сейчас сотрудники ведомства проверяют аэропорт на соответствие требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Уральского СУ на транспорте СК РФ.